Агент Оньекуру сообщил, что форвард «Эвертона» отказал ЦСКА Ранее игрок заявил, что хотел бы остаться в чемпионате Турции, где он выступал за «Галатасарай» на правах аренды.

Гильям Костет-Бармада, представитель форварда «Эвертона» Анри Оньекуру, сообщил о переговорах с московским ЦСКА.

«У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу», – сказал агент для Sport24.ru.

Оньекуру перешел в «Эвертон» в июле 2017 года из «Эйпена», однако в Англии пока не сыграл ни одного матча. Сначала он вернулся в Бельгию в аренду в «Андерлехт», а прошлый сезон провел также в аренде в «Галатасарае» и забил 16 голов в 44 матчах.