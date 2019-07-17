Форвард «Интера» перешел в «Парму» - Советский спорт
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17 июля 2019 17:13Футбол

Форвард «Интера» перешел в «Парму»

Нападающий «Интера» Янн Карамо на правах аренды перешел в «Парму».

Как сообщает официальный сайт клуба, заключенное соглашение включает опцию последующего выкупа игрока.

Прошлый сезон Карамо на правах аренды провел в «Бордо», за который забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 22 матчах чемпионата Франции.

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