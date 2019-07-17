Форвард «Интера» перешел в «Парму»

Как сообщает официальный сайт клуба, заключенное соглашение включает опцию последующего выкупа игрока.
Прошлый сезон Карамо на правах аренды провел в «Бордо», за который забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 22 матчах чемпионата Франции.
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