Александр Медведев – о Краневиттере: Ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста - Советский спорт
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17 июля 2019 17:57Футбол

Александр Медведев – о Краневиттере: Ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление полузащитника Матиаса Краневиттера о желании покинуть команду из Санкт-Петербурга.

- Знаете, по нашим регламентам, футболист может отказаться поехать в любой клуб. Поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста, - цитирует Медведева Sport24.ru.

Напомним, что аргентинский полузащитник в интервью радиостанции La Oral Deportiva рассказал, что уйдет из петербургского клуба. Футболиста не устраивает небольшое количество игрового времени и невызовы в сборную своей страны.

Ранее сообщалось, что Краневиттером интересуется «Дженоа», где играет экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито.

Добавим, что за два сезона Краневиттер провел за «Зенит» 48 матчей во всех турнирах.

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