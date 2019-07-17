Александр Медведев – о Краневиттере: Ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заявление полузащитника Матиаса Краневиттера о желании покинуть команду из Санкт-Петербурга.

- Знаете, по нашим регламентам, футболист может отказаться поехать в любой клуб. Поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста, - цитирует Медведева Sport24.ru.

Напомним, что аргентинский полузащитник в интервью радиостанции La Oral Deportiva рассказал, что уйдет из петербургского клуба. Футболиста не устраивает небольшое количество игрового времени и невызовы в сборную своей страны.

Ранее сообщалось, что Краневиттером интересуется «Дженоа», где играет экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито.

Добавим, что за два сезона Краневиттер провел за «Зенит» 48 матчей во всех турнирах.