БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов - Советский спорт
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17 июля 2019 22:49Футбол

БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Футболисты БАТЭ в гостях одержал волевую победу над польским «Пястом» в ответном матче первого квалификационный раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В составе польской команды голом отметился Якуб Червински. У белорусского клуба отличились Эрвен Мукам (82, пен.) и Захар Волков (87).

Напомним, что первый матч, который состоялся в Борисове завершился вничью – 1:1.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд квалификации вышел белорусский клуб.

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