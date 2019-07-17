Фернандо: Три года в «Спартаке» запомнились чемпионским сезоном - Советский спорт
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17 июля 2019 23:52Футбол

Фернандо: Три года в «Спартаке» запомнились чемпионским сезоном

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился воспоминаниями о трех годах, проведенных в московской команде.

- Прежде всего, эти три года запомнились чемпионским сезоном. Когда я только пришел, мы выиграли титул, такой долгожданный, такой желаемый всеми, и, безусловно, это останется в памяти навсегда.

Сложно, конечно, что-то выделить. Больше было хороших моментов, чем плохих. Нельзя этого сказать про прошлый сезон, который выдался не очень... В общем и целом, в «Спартаке» было много хороших и добрых вещей. Выделить что-то не могу, - приводит слова Фернандо пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Фернандо может покинуть московскую команду. Хавбек попал в сферу интересов итальянской «Дженоа» и китайского «Шанхай Шеньхуа».

Добавим, что на счету Фернандо 11 мячей в 76 матчах за «Спартак».

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