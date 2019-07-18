Эрнесто Вальверде: «Барселона» возлагает большие надежды на Гризманна, де Йонга и Нето Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о главных трансферах каталонской команды в летнее межсезонье.

Напомним, что вратарь «Валенсии» Нето пополнил ряды каталонского клуба 27 июня, полузащитник «Аякса» Френки де Йонг официально стал игроком «Барселоны» 5 июля, а нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн перешел в «Барсу» 12 июля.

- Это три важных трансфера. Безусловно, мы возлагаем большие надежды на них и хотим, чтобы они сразу заиграли в команде на своем уровне.



Де Йонг последние годы провел на высоком уровне, надеемся, что он может добавить нам немного свежести в центре поля.

Гризманн - игрок, который быстро находит свободное пространство и хорош в завершении атак. Он молод, но уже имеет достаточно опыта. Это заставляет нас ожидать, что он сразу вольется в игру команды.



Нето также опытен, на наш взгляд он является идеальным дополнением для Марка-Андре тер Штегена, - приводит слова Вальверде Goal.com со ссылкой на Barca TV

Отметим, что за трансфер Нето каталонский клуб заплатил 29 миллионов евро, за Гризманна испанская команда выложила 120 миллионов, а переход Де Йонга обошелся «сине-гранатовым» в 75 миллионов.