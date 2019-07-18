Нигерия обыграла Тунис и завоевала бронзовые награды Кубка африканских наций

Встреча состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в этой встрече на свой счет записал Одион Игало (3-я минута).
Напомним, в финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом. Решающий матч Кубка африканских наций состоится в пятницу, 19 июля.
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