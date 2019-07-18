«Реал» установил ценник на Иско Об этом сообщает AS.

Мадридский «Реал» может продать этим летом полузащитника сборной Испании Иско Аларкона.

Согласно источнику, «сливочные» готовы расстаться с игроком за 80 млн евро.

В случае, если 27-летний футболист покинет «Сантьяго Бернабеу», клуб не будет отпускать в другую команду полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Последний ведет переговоры с «Наполи» и «Атлетико», о чем ранее стало известно официально.

Что касается Иско, то он выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне хавбек отыграл 37 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас, а его контракт действует до 2021 года.