Медведев: Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но на поле играют лучшие - Советский спорт
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18 июля 2019 06:50ФутболГичунцев Артур

Медведев: Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но на поле играют лучшие

Ранее аргентинец сообщил о желании покинуть российский клуб.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб готов отпустить полузащитника Матиаса Краневиттера.

«Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», – цитирует функционера клубная пресс-служба.

26-летний футболист перебрался в «Зенит» летом 2017 года из мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. В общей сложности он провел 48 матчей, отдал 3 голевых передачи и получил 21 желтую карточку.

Добавим, что его контракт в силе до 2021 года.

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