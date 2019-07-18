Медведев: Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но на поле играют лучшие

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб готов отпустить полузащитника Матиаса Краневиттера.
«Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста», – цитирует функционера клубная пресс-служба.
26-летний футболист перебрался в «Зенит» летом 2017 года из мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. В общей сложности он провел 48 матчей, отдал 3 голевых передачи и получил 21 желтую карточку.
Добавим, что его контракт в силе до 2021 года.
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