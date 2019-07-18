Венгер удивлен отказом Косьельни ехать с «Арсеналом» в предсезонный тур по США - Советский спорт
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18 июля 2019 08:04ФутболГичунцев Артур

Венгер удивлен отказом Косьельни ехать с «Арсеналом» в предсезонный тур по США

Ранее сообщалось, что футболист получил предложения от «Лиона» и «Бордо».

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал положение в лондонском клубе французского защитника Лорана Косьельни.

Как сообщала клубная пресс-служба, 33-летний футболист не явился в расположение команды и отказался лететь в предсезонный тур по США.

«Честно говоря, я удивлен. Не знаю об этой истории в деталях, но при мне этот футболист вел себя безупречно. Я очень уважаю его как игрока и как человека», – приводит слова Венгера Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

Косьельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года. В его активе 353 матча, 27 голов и отдал 5 голевых передач.

Контракт игрока в силе до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 8 млн евро.

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