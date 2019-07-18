Бывший капитан «Ромы» Де Росси станет игроком аргентинского клуба Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

Согласно источнику, 35-летний футболист подпишет контракт с футбольным клубом «Бока Хуниорс».

Отмечается, что он уже достиг принципиальной договоренности по трансферу, а срок его соглашения составит один год.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес несколько итальянских клубов, а также представители MLS.

За 17 лет в составе «Ромы» он выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок страны.