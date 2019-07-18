«Валенсия» выиграла борьбу за Фекира Прошлым летом француз был близок к переходу в «Ливерпуль».

Форвард «Лиона» Набиль Фекир с большой долей вероятности покинет нынешний клуб и отправится в чемпионат Испании.

Как сообщает Le10sport.com, игрок получил предложения от «Бетиса» и «Валенсии». Обдумав все варианты, он решил перейти в команду, где выступает российский хавбек Денис Черышев.

Отмечается, что «летучие мыши» готовы выполнить финансовые требования «Лиона», который хочет получить за уход Фекира 40 млн евро.

В минувшем сезоне француз отыграл 29 матчей в лиге 1, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.