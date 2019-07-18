Сергей Семак: Лунев – номер один, над его заменой не думаем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера команды Андрея Лунева.
«Над сменой первого номера не думаем, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Ничего страшного не происходит. Все ошибаются. Лунев – номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов».
Напомним, Лунев неудачно провел матч за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3), а также допустил ошибку при пропущенном голе в игре первого тура с «Тамбовом» (2:1).
27-летний голкипер выступает за «Зенит» с 2017 года. В том же году он дебютировал в составе сборной России.
21 июля во втором туре премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Сочи».
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