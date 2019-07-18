Игорь Смольников: Знакомство с игроками «Сочи» не станет преимуществом. Это новая команда В первом туре дебютант РПЛ уступил в гостях московскому «Спартаку» (0:1).

Защитник «Зенита» Игорь Смольников дал комментарий перед матчем против «Сочи».

«Не думаю, что знакомство со многими игроками «Сочи» станет преимуществом. В целом, это новая команда. Они хорошо сыграли со «Спартаком», так что нас ждет интересный матч.

Набиуллин? Да почти во всех матчах знаешь, кто тебе противостоит. Даже когда он был в «Рубине», то много раз играли друг против друга. Секретов нет», – сказал российский футболист клубной пресс-службе.

Матч 2-го тура РПЛ «Сочи» – «Зенит» пройдет 21 июля и стартует 21.30 мск.

Добавим, что перед стартом сезона из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, полузащитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.