Игорь Смольников: Знакомство с игроками «Сочи» не станет преимуществом. Это новая команда

Защитник «Зенита» Игорь Смольников дал комментарий перед матчем против «Сочи».
«Не думаю, что знакомство со многими игроками «Сочи» станет преимуществом. В целом, это новая команда. Они хорошо сыграли со «Спартаком», так что нас ждет интересный матч.
Набиуллин? Да почти во всех матчах знаешь, кто тебе противостоит. Даже когда он был в «Рубине», то много раз играли друг против друга. Секретов нет», – сказал российский футболист клубной пресс-службе.
Матч 2-го тура РПЛ «Сочи» – «Зенит» пройдет 21 июля и стартует 21.30 мск.
Добавим, что перед стартом сезона из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, полузащитник Ибрагим Цаллагов и форвард Дмитрий Полоз.
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