Крицюк может перейти в «Зенит» Голкипер провел в «Краснодаре» три с половиной года.

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк станет игроком «Зенита», сообщает Metaratings.

По информации источника, клубы согласовывают последние детали перехода 28-летнего вратаря, который выступал за «Краснодар» с начала 2016 года. При этом в прошлом сезоне Крицюк сыграл только в 17 матчах, а в весенней части сезона провел только одну игру – с «Байером» (0:0) в Лиге Европы.

Напомним, начало сезона сложилось неудачно для основного голкипера «Зенита» Андрея Лунева, который допустил ошибки в матчах с «Локомотивом» (2:3) за Суперкубок России и с «Тамбовом» (2:1) в первом туре премьер-лиги.

Накануне стало известно, что «Зенит» также вернет в клуб своего воспитанника Александра Васютина, который с прошлого года играет в Норвегии за «Сарпсборг».

В воскресенье во втором туре премьер-лиги чемпионы России сыграют в гостях с «Сочи» на олимпийском стадионе «Фишт».