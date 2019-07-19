УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы за организацию договорных матчей На групповом этапе Лиги Европы команду заменит «Стандард».

Союз европейских ассоциаций (УЕФА) не допустил бельгийский «Мехелен» к участию в Лиге Европы сезона-2019/2020, сообщает официальный сайт организации.

В среду Бельгийский арбитражный спортивный суд рассмотрел дело «Мехелена» об организации договорных матчей и одобрил решение Королевского бельгийского футбольного союза, который наложил на клуб дисквалификацию на один еврокубковый сезон.

Апелляционная комиссия УЕФА рассмотрела доказательства вины клуба и приняла решение о его замене на групповом этапе Лиги Европы.

Таким образом, место в групповом этапе автоматически получил «Стандард», занявший третье место в чемпионате Бельгии, с третьего квалификационного раунда начнет выступление в турнире «Антверпен», а со второго – «Гент».

Напомним, «Мехелен», в прошлом сезоне выступавший во втором дивизионе, стал обладателем Кубка Бельгии.