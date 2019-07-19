«Рубин» сообщил о нахождении Кьяртанссона в клубе - Советский спорт
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19 июля 2019 18:50ФутболКоноплев Александр

«Рубин» сообщил о нахождении Кьяртанссона в клубе

В «Рубине» на легионера больше.

Нападающий «Ростова» Видар Эрн Кьяртанссон находится в расположении «Рубина», сообщил официальный сайт казанцев. Исландец тренируется в составе клуба с берегов Волги.

С марта 2019 года форвард играл за шведский «Хаммарбю» на правах аренды. На его счету семь мячей в 14 матчах.

Контракт Кьяртанссона с «Ростовом» заключен до лета 2022 года.

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