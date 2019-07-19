Сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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19 июля 2019 19:48Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии сборная России проведет 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Прошлым летом стадион «Санкт-Петербург» принимал матчи чемпионата мира, в том числе встречу группового этапа Россия - Египет (3:1) и матч за третье место между сборными Бельгии и Англии (2:0).

Добавим, что летом 2020 года на арене будут сыграны три встречи группового этапа и одна встреча 1/4 финала чемпионата Европы.

Напомним, что после четырех туров сборная России, набрав 9 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующей в группе I Бельгии три очка.

Первый матч сборных, который прошел 21 марта в Брюсселе, завершился победой бельгийцев со счетом 3:1.

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