«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России - Советский спорт
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19 июля 2019 19:51ФутболКоноплев Александр

«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России

Два пенальти за минуту.

Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд.

«Спартак» на выезде обыграл «Ростов» – 3:1.

У победителей отличились Михаил Калачевский (35-я минута, пенальти), Иван Репях (83-я) и Святослав Кожедуб (89-я). У проигравших отличился Михаил Осинов-младший (36-я минута).

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