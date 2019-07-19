«Спартак» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России

Завершился матч второго тура первенства России среди молодежных команд.
«Спартак» на выезде обыграл «Ростов» – 3:1.
У победителей отличились Михаил Калачевский (35-я минута, пенальти), Иван Репях (83-я) и Святослав Кожедуб (89-я). У проигравших отличился Михаил Осинов-младший (36-я минута).
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