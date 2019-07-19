«Матч ТВ» комментирует решение о внедрении системы VAR в России - Советский спорт
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19 июля 2019 20:32Футбол

«Матч ТВ» комментирует решение о внедрении системы VAR в России

Комментарий пресс-службы телеканала «Матч ТВ» в связи с появлением официального сообщения на сайте РФС от Александра Дюкова о внедрении системы VAR на матчи РПЛ.

Сегодня Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) допустил систему видеопомощи арбитру до работы на матчах российской премьер-лиги.

«Матч ТВ» приветствует решение о внедрении системы VAR и надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнерами. Канал обладает большим опытом и проверенной командой профессионалов. С каждым годом количество технологий, внедряемых каналом, растет. В частности, «Матч ТВ» первым в России запустил производство спортивных трансляций в формате 4K, внедрил аналитическую графику на футболе и хоккее, представил виртуальную графику с камеры-паука. Мы всегда готовы к новым вызовам и уверены, что вместе с РФС и Hawk Eye сможем вывести российский футбол на новый уровень».

Первым матчем с использованием системы VAR на постоянной основе будет «Динамо» – «Рубин» во втором туре РПЛ.

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