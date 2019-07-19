Президент «Бока Хуниорс»: На 99 % уверены в переходе Де Росси Легенда «Ромы» едет в Аргентину.

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси сообщил, что экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси летит в Буэнос-Айрес.

– Де Росси прибудет в Буэнос-Айрес в ближайшие дни. Мы на 99 % уверены, что он станет игроком «Боки», – сказал менеджер в интервью TyC Sports.

За 17 лет в составе «Ромы» футболист выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок страны.