Президент «Бока Хуниорс»: На 99 % уверены в переходе Де Росси

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси сообщил, что экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси летит в Буэнос-Айрес.
– Де Росси прибудет в Буэнос-Айрес в ближайшие дни. Мы на 99 % уверены, что он станет игроком «Боки», – сказал менеджер в интервью TyC Sports.
За 17 лет в составе «Ромы» футболист выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок страны.
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