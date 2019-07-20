Эд Ширан выступил в футболке сборной России

19 июля на «Открытие Арене» состоялся концерт популярного певца Эда Ширана. В какой-то момент англичанин вышел на сцену в футболке сборной России.
«Певец Эд Ширан - в футболке сборной России. Тоже хочет быть нашим парнем», – написано в твиттере сборной России.
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