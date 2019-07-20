«Крылья Советов» обыграли «Арсенал», забив тульскому клубу пять мячей - Советский спорт
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20 июля 2019 12:25ФутболГичунцев Артур

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал», забив тульскому клубу пять мячей

Встреча прошла в Самаре.

Футболисты «Крыльев Советов» разгромили тульский «Арсенал» в матче молодежного первенства России (5:1).

В составе победителей отличились Егор Голенков, Никита Котин, Александр Евинов, Владислав Тюрин и Бахадур Соколов. Единственный гол «оружейников» на счету Тамерлана Мусаева.

Молодежное первенство

2-й тур

«Крылья Советов»-м (Самара) – «Арсенал»-м (Тула) – 5:1 (2:1)

Голы: Мусаев, 30 (0:1); Голенков, 36 (1:1); Котин, 45 (2:1); Евинов, 46 (3:1); Тюрин, 51 (4:1, пенальти); Соколов, 67 (5:1).

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