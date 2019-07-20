Иско отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию» - Советский спорт
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20 июля 2019 12:41ФутболГичунцев Артур

Иско отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию»

Об этом сообщает ESPN.

Руководство дортмундской «Боруссии» вышло на связь с мадридским «Реалом», чтобы обсудить трансфер полузащитника Иско Аларкона.

Согласно источнику, «шмели» попытались пригласить испанского футболиста. Клуб был не против этой сделки, однако, хавбек ответил отказом.

Отмечается, что Иско намерен доказать свою состоятельность главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану.

Испанец выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне он отыграл 37 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас.

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