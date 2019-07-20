Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки

Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил алжирских футболистов с этим достижением. Уроженец Дагестана оставил соответствующую запись в соцсети.
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