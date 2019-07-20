«Рубин» арендовал у «Ростова» исландского форварда Кьяртанссона - Советский спорт
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20 июля 2019 14:31ФутболГичунцев Артур

«Рубин» арендовал у «Ростова» исландского форварда Кьяртанссона

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Казанский «Рубин» объявил о переходе нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона.

Отмечается, что 29-летний футболист перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды и будет выступать под номером 8.

Вторую часть минувшего сезона исландец отыграл за шведский «Хаммарбю, где провел 15 матчей и забил 7 голов.

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