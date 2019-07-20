«Рубин» арендовал у «Ростова» исландского форварда Кьяртанссона

Казанский «Рубин» объявил о переходе нападающего «Ростова» Видара Кьяртанссона.
Отмечается, что 29-летний футболист перебрался в команду Романа Шаронова на правах аренды и будет выступать под номером 8.
Вторую часть минувшего сезона исландец отыграл за шведский «Хаммарбю, где провел 15 матчей и забил 7 голов.
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. 95 – возраст молодости. Колонка главного редактораХочется начать с бодрого «Нам – 95!» Ведь «Советский спорт» отмечает 20 июля 95 лет со дня выхода своего первого номера. «Разводить и бить Мамаева и Кокорина в этой колонии не будут» (эксклюзив)«Советский спорт» нашел человека, который провел 4 месяца в той же колонии, где сейчас отбывают срок Мамаев и Кокорин. Мы взяли у него интервью. «Краснодар» пропустил дважды. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России. Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов. Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб. «Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Сегодня «Ростов» принимает «Спартак». Выиграет ли Кононов у Карпина?Матч «Ростов» – «Спартак» имеет огромное значение для обеих команд и, конечно, для их главных тренеров – Валерия Карпина и Олега Кононова. Живу по принципу «Платон мне друг, но истина дороже». Евгений Ловчев – о «Советском спорте»Наш постоянный автор, известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной СССР, вспоминает этапы своего сотрудничества с «Советским спортом». Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз. Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор». От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ. Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛВ топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.