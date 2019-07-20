«Крылья» – «Арсенал». Бурлак сократил отставание от гостей - Советский спорт
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20 июля 2019 17:48ФутболКоноплев Александр

«Крылья» – «Арсенал». Бурлак сократил отставание от гостей

«Крылья» – «Арсенал» – 2:3.

В матче второго тура российской премьер-лиги между «Крыльями» и «Арсеналом» забит пятый мяч.

На 56-й минуте ворота гостей поразил защитник самарцев Тарас Бурлак, для которого этот гол стал четвертым в РПЛ.

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