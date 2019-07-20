«Витесс» Слуцкого победил «Дармштадт»

В товарищеском матче «Витесс» обыграл «Дармштад» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 25-й минуте провел Тим Матавж.
Напомним, что клуб из Арнема тренирует россиянин Леонид Слуцкий, а помогают ему экс-игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
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