«Витесс» Слуцкого победил «Дармштадт» - Советский спорт
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20 июля 2019 17:55ФутболКоноплев Александр

«Витесс» Слуцкого победил «Дармштадт»

Ранее «Витесс» потерпел три поражения и сыграл вничью.

В товарищеском матче «Витесс» обыграл «Дармштад» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 25-й минуте провел Тим Матавж.

Напомним, что клуб из Арнема тренирует россиянин Леонид Слуцкий, а помогают ему экс-игроки сборной России Алексей и Василий Березуцкие.

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