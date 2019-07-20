«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве - Советский спорт
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20 июля 2019 18:57ФутболКоноплев Александр

«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве

В Екатеринбурге было весело.

Завершились четыре матча молодежного первенства России.

«Динамо» дома сыграло вничью с «Рубином» – 1:1, а «Урал» в Екатеринбурге поделил очки с «Ахматом» – 3:3.

«Локомотив» победил «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте провел Артур Черный.

«Сочи» дома уступил «Зениту» – 0:1. На 85-й минуте пенальти реализовал Максим Бачинский.

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