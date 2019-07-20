«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве

Завершились четыре матча молодежного первенства России.
«Динамо» дома сыграло вничью с «Рубином» – 1:1, а «Урал» в Екатеринбурге поделил очки с «Ахматом» – 3:3.
«Локомотив» победил «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте провел Артур Черный.
«Сочи» дома уступил «Зениту» – 0:1. На 85-й минуте пенальти реализовал Максим Бачинский.
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