«Волынь» договорилась с Михаликом 35-летний футболист передумал завершать карьеру.

Экс-защитник «Локомотива» Тарас Михалик продолжит карьеру в «Волыни», утверждает Sportarena.

Украинец выступал за железнодорожников с 2013 по 2019 год. Ранее защитник не исключал вариант с завершением карьеры, но в итоге согласился на предложение команды из Луцка.

Ожидается, что о подписании контракта сообщат 21 или 22 июля.