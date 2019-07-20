«Волынь» договорилась с Михаликом - Советский спорт
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20 июля 2019 22:38ФутболКоноплев Александр

«Волынь» договорилась с Михаликом

35-летний футболист передумал завершать карьеру.

Экс-защитник «Локомотива» Тарас Михалик продолжит карьеру в «Волыни», утверждает Sportarena.

Украинец выступал за железнодорожников с 2013 по 2019 год. Ранее защитник не исключал вариант с завершением карьеры, но в итоге согласился на предложение команды из Луцка.

Ожидается, что о подписании контракта сообщат 21 или 22 июля.

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