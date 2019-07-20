«Ростов» – «Спартак». Джикия вывел красно-белых вперед

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поразил ворота «Ростова» на 66-й минуте матча второго тура российской премьер-лиги. После его удара счет стал 2:1 в пользу москвичей.
Ассистентом Джикии выступил Фернандо.
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