Стивен Джеррард: Готов ждать возвращения Кента из «Ливерпуля» до последней секунды Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что готов терпеливо ждать левого вингера Райана Кента, который по окончании аренды вернулся в «Ливерпуль».

- Готов ли я ждать Кента до последнего дня трансферного окна? Я готов ждать до последней секунды. Я дам ему это время, в надежде что он вернется. Он исключение, потому что был великолепен в прошлом сезоне, - приводит слова Джеррарда Sunday Post.

Напомним, что 22-летний Кент прошлый сезон провел в «Рейнджерс» на правах аренды, проведя за команду 43 матча во всех турнирах и записав на свой счет шесть забитых мячей и девять голевых передач.