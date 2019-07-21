Стивен Джеррард: Готов ждать возвращения Кента из «Ливерпуля» до последней секунды

- Готов ли я ждать Кента до последнего дня трансферного окна? Я готов ждать до последней секунды. Я дам ему это время, в надежде что он вернется. Он исключение, потому что был великолепен в прошлом сезоне, - приводит слова Джеррарда Sunday Post.
Напомним, что 22-летний Кент прошлый сезон провел в «Рейнджерс» на правах аренды, проведя за команду 43 матча во всех турнирах и записав на свой счет шесть забитых мячей и девять голевых передач.
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