«Коломна» обыграла «Сатурн» в 1/256 финала Кубка России

В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» на своем поле обыграла «Сатурн» – 2:1.
Победный мяч на 29-й минуте забил Дмитрий Новак.
Соперник «Коломны» по 1/128 финала определится позже.
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