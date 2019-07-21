«Коломна» обыграла «Сатурн» в 1/256 финала Кубка России - Советский спорт
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21 июля 2019 19:23ФутболКоноплев Александр

«Коломна» обыграла «Сатурн» в 1/256 финала Кубка России

Раменцы не выйдут в финале Кубка России.

В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» на своем поле обыграла «Сатурн» – 2:1.

Победный мяч на 29-й минуте забил Дмитрий Новак.

Соперник «Коломны» по 1/128 финала определится позже.

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