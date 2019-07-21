Подберезкин был признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин был признан лучшим игроком матча второго тура премьер-лиги с «Динамо» (1:0) в Москве.
27-летний капитан гостей был выбран экспертом телеканала «Матч Премьер» Андреем Талалаевым.
Напомним, «Рубин» вырвал победу в Москве благодаря голу форварда Беки Микелтадзе на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.
Отметим, что с 36-й минуты казанцы играли вдесятером после удаления полузащитника Евгения Башкирова.
«Рубин» набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В первом туре команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).
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