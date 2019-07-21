Подберезкин был признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Рубин» - Советский спорт
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21 июля 2019 21:31ФутболЛипкин Антон

Подберезкин был признан лучшим игроком матча «Динамо» – «Рубин»

«Рубин» вырвал победу в Москве на третьей компенсированной минуте.

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин был признан лучшим игроком матча второго тура премьер-лиги с «Динамо» (1:0) в Москве.

27-летний капитан гостей был выбран экспертом телеканала «Матч Премьер» Андреем Талалаевым.

Напомним, «Рубин» вырвал победу в Москве благодаря голу форварда Беки Микелтадзе на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Отметим, что с 36-й минуты казанцы играли вдесятером после удаления полузащитника Евгения Башкирова.

«Рубин» набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В первом туре команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

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