Сегодня «Краснодар» может узнать своего первого соперника в Лиге чемпионов

В понедельник в Ньоне пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого начинает свое выступление в еврокубках «Краснодар».
«Быки» попали в корзину несеяных. Команде может достаться «Порту» (Португалия) или победитель одной из двух пар второго квалификационного раунда:
«Базель» (Швейцария) – ПСВ (Голландия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
Матчи второго квалификационного раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля, третьего раунда – 6-7 и 13 августа.
Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.
Начало жеребьевки – 14:00 (мск).
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