Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев: Первый гол в конце тайма нас здорово подхлестнул

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев подвел итоги матча второго тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:0) на «Екатеринбург Арене», отметив важность первого гола, забитого в компенсированное к первому тайму время.
«Это важный гол, он бьет по психологии соперника и нам придает уверенность, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – В первом тайме могли пару раз пропустить, но в итоге забили.
Впрочем, мы тоже могли забить больше, но забили один, и это здорово нас подхлестнуло. Во втором тайме вышли, дотерпели и забили еще».
Напомним, счет в матче открыл форвард Владимир Ильин, а после перерыва полузащитники Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин забили еще два мяча в ворота «Ахмата».
«Урал» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги. В третьем туре 26 июля команда сыграет в гостях с «Динамо».
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