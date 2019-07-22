Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев: Первый гол в конце тайма нас здорово подхлестнул «Урал» выиграл у «Ахмата» во втором туре премьер-лиги.

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев подвел итоги матча второго тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:0) на «Екатеринбург Арене», отметив важность первого гола, забитого в компенсированное к первому тайму время.

«Это важный гол, он бьет по психологии соперника и нам придает уверенность, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – В первом тайме могли пару раз пропустить, но в итоге забили.

Впрочем, мы тоже могли забить больше, но забили один, и это здорово нас подхлестнуло. Во втором тайме вышли, дотерпели и забили еще».

Напомним, счет в матче открыл форвард Владимир Ильин, а после перерыва полузащитники Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин забили еще два мяча в ворота «Ахмата».

«Урал» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги. В третьем туре 26 июля команда сыграет в гостях с «Динамо».