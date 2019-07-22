Известный футболист намерен объявить о своей гомосексуальности - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 20:22ФутболКоноплев Александр

Известный футболист намерен объявить о своей гомосексуальности

В Англии ждут каминг-аут.

Известный футболист из клуба английской премьер-лиги готов публично сообщить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, информирует The Sun.

Против этого выступает руководство клуба, которое беспокоиться из-за возможной негативной реакции со стороны болельщиков.

– Ему очень важно совершить каминг-аут. Клуб поддерживает игрока, но боится негативной реакции со стороны фанатов. В идеале они хотят, чтобы первым был другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания, – сообщил анонимный источник.

Ранее о гомосексуальности объявляли футболисты из Австралии, Германии и США. В английском футболе открытых геев нет. В России известно об одном гомосексуале – Йоане Молло. Его случайный каминг-аут, в целом, был принят нормально.

22/07 18:30Футбол
Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителямиОбозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.
22/07 13:00Футбол
Соболев, Влашич и Шаронов: кто стал главным героем тураСоболев шедеврально забил, Влашич – вообще из другого измерения.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
21/07 22:45Футбол
Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждатьПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились экс-игроки бело-голубых Кевин Кураньи и Йован Танасиевич.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
22/07 12:00Футбол
Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикостьСимвол и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/07 07:30Футбол
ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
22/07 17:30Футбол
Леди Гага, приезжай в «Бешикташ»: актрисе до Диего Косты – как до луныНа волне флешмоба в инстаграме американской певицы мы вспомнили другой: тот, что болельщики «Бешикташа» организовали для Диего Косты, умоляя перейти его в их клуб.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/07 14:00Футбол
Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нетДвумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями – невероятная путаница.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
Новости
20:32 Футбол Класи не захотел переходить в российский клуб
20:22 Футбол Известный футболист намерен объявить о своей гомосексуальности
19:51 Футбол Виктория Лопырева – о ситуации в Ростове: Не хочу даже разбираться, давайте просто остановим насилие
19:51 Футбол «Челси» – 32-й в списке самых дорогих клубов мира
19:41 Теннис Рахимова проиграла Марцинкевич в Юрмале
19:41 Футбол «Факел» арендовал у «Рубина» защитника Микушина
19:33 Теннис Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге
19:26 Футбол Либералы внесли законопроект о продаже пива на стадионах
19:21 Футбол Сын Тюрама стал игроком «Боруссии» Менхенгладбах (фото)
19:04 Футбол Антуан Гризманн: Неймар – отличный игрок, но у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком
18:50 Футбол Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно
18:50 Футбол Егоров рассказал, когда РФС примет окончательное решение по наказанию для Левникова
18:28 Баскетбол Россиянки узнали соперниц по квалификации ЧЕ-2021
18:28 Футбол Валерий Непомнящий: «Порту» «Краснодару» по зубам
18:16 Футбол Гендиректор «Спартака»: «Тун» – сильный соперник, будем серьезно готовиться
17:59 Футбол Руслан Нигматуллин: «Тун» – не худший и не лучший вариант для «Спартака»
17:41 Футбол Андрей Червиченко: У «Порту» огромный опыт в ЛЧ. Хуже вряд ли можно было что-то представить
17:22 Футбол РФС: Со второй части сезона все матчи РПЛ будут проходить с использованием VAR
17:04 Футбол Ханни подписал контракт с катарским клубом
16:44 Футбол Сергей Ташуев: «Порту» пока не вкатился в сезон, и это плюс для «Краснодара»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика