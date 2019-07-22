Известный футболист намерен объявить о своей гомосексуальности

Известный футболист из клуба английской премьер-лиги готов публично сообщить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, информирует The Sun.
Против этого выступает руководство клуба, которое беспокоиться из-за возможной негативной реакции со стороны болельщиков.
– Ему очень важно совершить каминг-аут. Клуб поддерживает игрока, но боится негативной реакции со стороны фанатов. В идеале они хотят, чтобы первым был другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания, – сообщил анонимный источник.
Ранее о гомосексуальности объявляли футболисты из Австралии, Германии и США. В английском футболе открытых геев нет. В России известно об одном гомосексуале – Йоане Молло. Его случайный каминг-аут, в целом, был принят нормально.
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