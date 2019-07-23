Кайо: «Краснодар» знает, чего ждать от «Порту» - Советский спорт
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23 июля 2019 00:40ФутболКоноплев Александр

Кайо: «Краснодар» знает, чего ждать от «Порту»

Для Кайо – повод встретиться с другом.

Полузащитник «Краснодара» Кайо доволен итогами жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Быкам» достался «Порту».

– «Порту» – сильная команда с большим потенциалом. Мне доводилось в Португалии против нее играть. Понятно, что это клуб с большой историей и регалиями, но, с другой стороны, о нем много говорят и пишут, его матчи постоянно показывают, и потому мы знаем, чего от него ждать, и к чему нам готовиться. Будем тренироваться, чтобы в наилучшем состоянии подойти к встречам с «Порту».

Когда я выступал в Португалии за «Санта-Клару», моим одноклубником был нападающий Фернандо, мой соотечественник, которого минувшей зимой приобрел «Порту». После того, как я перешел в «Краснодар», мы с ним созванивались и шутили, что теперь сможем сыграть в Лиге чемпионов друг против друга. Кто тогда думал, что наши шутки окажутся пророчеством? (улыбается). Сегодня вечером обязательно пообщаемся с ним по телефону, думаю, это будет веселый разговор! За полем мы с ним по-прежнему останемся друзьями, но на газоне во время этих двух матчей станем самыми яростными противниками, можете не сомневаться! – приводит слова Кайо официальный сайт «Краснодара».

Матчи «Краснодара» и «Порту» пройдут 7 и 13 августа.

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