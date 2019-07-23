Журналист: Зе Луишу надо сконцентрироваться на попадании в состав «Порту» Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака».

Португальский журналист Андре Монтейру высказался о перспективах бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша в «Порту»

– Зе Луишу пока надо сконцентрироваться на попадании в состав, – сказал Монтейру в интервью «Советскому спорту». – «Порту» играет с двумя нападающими, и одно место точно за бразильцем Соаресом. А на второе главный претендент – малиец Мусса Марега, который пока не вернулся с Кубка Африки. Правда, он может уйти в это трансферное окно, еще до матчей с «Краснодаром».

Полностью интервью с Монтейру читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».