Журналист: Зе Луишу надо сконцентрироваться на попадании в состав «Порту»

Португальский журналист Андре Монтейру высказался о перспективах бывшего форварда «Спартака» Зе Луиша в «Порту»
– Зе Луишу пока надо сконцентрироваться на попадании в состав, – сказал Монтейру в интервью «Советскому спорту». – «Порту» играет с двумя нападающими, и одно место точно за бразильцем Соаресом. А на второе главный претендент – малиец Мусса Марега, который пока не вернулся с Кубка Африки. Правда, он может уйти в это трансферное окно, еще до матчей с «Краснодаром».
Полностью интервью с Монтейру читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
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