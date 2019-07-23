Фекир официально перешел в «Бетис»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир стал игроком «Бетиса», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.
Как сообщает официальный сайт «Лиона», стоимость сделки составила 19,75 миллиона евро, а за счет бонусов может вырасти еще на десять миллионов. Также по условиям сделки «ткачам» причитается 20 процентов суммы следующего трансфера игрока.
Кроме того, в «Бетис» перешел и брат полузащитника сборной Франции – 22-летний Яссин Фекир. В случае с ним «Лион» получит половину стоимости его будущего трансфера.
Напомним, Фекир-старший был в составе сборной Франции на победном для «трехцветных» чемпионате мира в России. За «Лион» он сыграл в 193 матчах, в которых забил 69 голов и сделал 46 результативных передач.
На счету младшего Фекира, который выступает на позиции левого атакующего полузащитника, три матча за «Лион», из них один – в чемпионате.
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо. Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителямиОбозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ. Андрей Тихонов: Бить людей на футболе – это дикостьСимвол и капитан «Спартака» 90-х прокомментировал самые обсуждаемые моменты ничейного матча в Ростове-на-Дону. Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне. Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секретГенеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования. Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру. Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз. Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ. Неудобно получилось: «Краснодару» достался непрошибаемый «Порту»Краснодарцам в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов выпал один из самых неудобных для российских клубов соперников. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионамЭто рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год. Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Пора определиться, что могут делать Мусаев и Шаронов, а что – нетДвумя клубами премьер-лиги управляют тренеры, не имеющие соответствующих лицензий. С их статусом, правами и функциями – невероятная путаница. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.