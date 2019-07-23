Фекир официально перешел в «Бетис» - Советский спорт
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23 июля 2019 11:39ФутболЛипкин Антон

Фекир официально перешел в «Бетис»

Стоимость трансфера составила 19,75 миллиона евро.

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир стал игроком «Бетиса», сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.

Как сообщает официальный сайт «Лиона», стоимость сделки составила 19,75 миллиона евро, а за счет бонусов может вырасти еще на десять миллионов. Также по условиям сделки «ткачам» причитается 20 процентов суммы следующего трансфера игрока.

Кроме того, в «Бетис» перешел и брат полузащитника сборной Франции – 22-летний Яссин Фекир. В случае с ним «Лион» получит половину стоимости его будущего трансфера.

Напомним, Фекир-старший был в составе сборной Франции на победном для «трехцветных» чемпионате мира в России. За «Лион» он сыграл в 193 матчах, в которых забил 69 голов и сделал 46 результативных передач.

На счету младшего Фекира, который выступает на позиции левого атакующего полузащитника, три матча за «Лион», из них один – в чемпионате.

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