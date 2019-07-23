Коэнтрау отказался от перехода в ПАОК после прохождения медосмотра Футболист известен по игре за мадридский «Реал».

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау был близок к трансферу в греческий ПАОК, о чем сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на O Jogo.

Согласно источнику, игрок прибыл на медицинский осмотр в новую команду, успешно прошел его, после чего отказался от подписания контракта. О причинах такого решения не уточняется.

Напомним, последним клубом Коэнтрау был португальский «Риу Аве», который он покинул этим летом на правах свободного агента.

Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Бенфику» и «Монако».