Источник: молодежке «Спартака» засчитано техническое поражение - Советский спорт
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23 июля 2019 18:25ФутболКоноплев Александр

Источник: молодежке «Спартака» засчитано техническое поражение

«Спартак» нарушил лимит.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Спартаку» поражение в матче первого тура молодежного первенства России против «Сочи», сообщает «Р-Спорт».

Красно-белые нарушили пункт регламента, который запрещает одновременное нахождение на поле более трех футболистов 1999 года рождения одной команды. Москвичи выпустили четверых в стартовом составе.

Встреча состоялась 12 июля и завершилась победой «Спартака» – 1:0.

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