Источник: молодежке «Спартака» засчитано техническое поражение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Спартаку» поражение в матче первого тура молодежного первенства России против «Сочи», сообщает «Р-Спорт».
Красно-белые нарушили пункт регламента, который запрещает одновременное нахождение на поле более трех футболистов 1999 года рождения одной команды. Москвичи выпустили четверых в стартовом составе.
Встреча состоялась 12 июля и завершилась победой «Спартака» – 1:0.
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