«Волынь» объявила о подписании Михалика

«Волынь» объявила о подписании контракта с экс-защитником «Локомотива» Тарасом Михаликом. О подробностях соглашения не сообщается.
Украинец выступал за железнодорожников с 2013 по 2019 год. Ранее защитник не исключал вариант с завершением карьеры, но в итоге согласился на предложение команды из Луцка.
«Волынь» играет во втором по силе украинском дивизионе.
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