«Волынь» объявила о подписании Михалика - Советский спорт
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23 июля 2019 19:58ФутболКоноплев Александр

«Волынь» объявила о подписании Михалика

35-летний футболист продолжил карьеру.

«Волынь» объявила о подписании контракта с экс-защитником «Локомотива» Тарасом Михаликом. О подробностях соглашения не сообщается.

Украинец выступал за железнодорожников с 2013 по 2019 год. Ранее защитник не исключал вариант с завершением карьеры, но в итоге согласился на предложение команды из Луцка.

«Волынь» играет во втором по силе украинском дивизионе.

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