Гвардиоле не нравится плотный календарь матчей

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожаловался на неготовность игроков к предстоящему сезону. По его словам, футболисты не успевают отдохнуть.
– Мы начинаем сезон, а Марез еще не закончил предыдущий. У нас сумасшедший календарь, и мы рано или поздно убьем наших игроков. Никто не может выдержать его в течение длительного времени. Игроки должны отдохнуть, но если они захотят вернуться немного раньше, то мы можем это только приветствовать, – приводит слова Гвардьолы The Guardian.
Напомним, что Рияд Марез выступал на Кубке африканских наций, который завершился 17 июля.
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