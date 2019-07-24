Гвардиоле не нравится плотный календарь матчей Специалист жалеет футболистов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожаловался на неготовность игроков к предстоящему сезону. По его словам, футболисты не успевают отдохнуть.

– Мы начинаем сезон, а Марез еще не закончил предыдущий. У нас сумасшедший календарь, и мы рано или поздно убьем наших игроков. Никто не может выдержать его в течение длительного времени. Игроки должны отдохнуть, но если они захотят вернуться немного раньше, то мы можем это только приветствовать, – приводит слова Гвардьолы The Guardian.

Напомним, что Рияд Марез выступал на Кубке африканских наций, который завершился 17 июля.