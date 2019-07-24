Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022

Как сообщает Yahoo Sports, КОНМЕБОЛ объяснил свое решение, принятое во вторник, результатом красной карточки Месси, полученной в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили (2:1).
Напомним, что Месси был удален с поля на 37-й минуте матча за бронзовые награды турнира после ссоры с защитником чилийской команды Гари Меделем, также получившем красную карточку.
Добавим, что после полуфинального матча против сборной Бразилии (0:2) капитан сборной Аргентины подверг критике судейство на турнире, а после встречи за третье место, в котором аргентинская команда переиграла Чили (2:1), отказался выходить на церемонию награждения, объяснив это нежеланием «быть частью этой коррупции».
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