Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022 Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 году.

Как сообщает Yahoo Sports, КОНМЕБОЛ объяснил свое решение, принятое во вторник, результатом красной карточки Месси, полученной в матче за третье место Кубка Америки со сборной Чили (2:1).

Напомним, что Месси был удален с поля на 37-й минуте матча за бронзовые награды турнира после ссоры с защитником чилийской команды Гари Меделем, также получившем красную карточку.

Добавим, что после полуфинального матча против сборной Бразилии (0:2) капитан сборной Аргентины подверг критике судейство на турнире, а после встречи за третье место, в котором аргентинская команда переиграла Чили (2:1), отказался выходить на церемонию награждения, объяснив это нежеланием «быть частью этой коррупции».