Футболист из Англии передумал делать каминг-аут

Как сообщает The Guardian, пользователь Twitter The Gay Footballer, представившийся анонимным футболистом клуба из чемпионшипа и объявивший о своем намерении провести в среду пресс-конференцию, на которой он сообщит о свой сексуальной ориентации, отменил свое решение, признав, что он «недостаточно силен, чтобы сделать это».
- Я думал, что я сильнее. Я был неправ. Называйте меня как угодно, унижайте и высмеивайте, но я недостаточно силен, чтобы сделать это. Просто помните, что у меня есть чувства. Без признания я не смогу никого убедить, но это не ложь. Я бы никогда не стал делать подобного, - написал футболист прежде чем удалил аккаунт, собравший более 50 000 подписчиков.
Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и нападающий «Бертона Альбиона» Марвин Сорделл были среди тех, кто публично выразил свою поддержку игроку, который, как считается, моложе 23 лет и в настоящее время играет в клубе из чемпионшипа.
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