Илья Абаев: Думал, что какие-то варианты из премьер-лиги все же найдутся

— Вы как-то неожиданно оказались в клубе ФНЛ. Неужели не было предложений из элиты?
— Для меня данный факт тоже стал неожиданностью, так как я думал, что какие-то варианты из премьер-лиги всё же найдутся. Но ни одного предложения не было.
— «Чертаново» — это просто чтобы «пересидеть» данный момент, или ваше сотрудничество всерьез и надолго?
Не хочу тут ничего загадывать. Договорились с руководством клуба, что если появятся какие-то предметные предложения из РПЛ, то меня будут готовы отпустить. Но в то же время я вижу, как на меня тут рассчитывают, не хотелось бы подводить команду и уходить в середине сезона.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне мой нынешний клуб нравится, он для меня родной, да и к тому же находится в Москве — это удобно для семьи. Но я не хочу отказываться от идеи возвращения в премьер-лигу, - приводит слова Абаева News.ru.
Напомним, что в начале июля 37-летний вратарь на правах свободного агента перешел из «Ростова» в «Чертаново», став самым возрастным игроком в истории клуба.
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