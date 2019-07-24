Агент Мельгарехо: Лоренсо может покинуть «Спартак» этим летом

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, подтвердил слухи о возможном переходе в другой клуб.
«Лоренсо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – сказал агент для Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Ростов».
В минувшем сезоне РПЛ футболист провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
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