Агент Мельгарехо: Лоренсо может покинуть «Спартак» этим летом - Советский спорт
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24 июля 2019 12:47ФутболГичунцев Артур

Агент Мельгарехо: Лоренсо может покинуть «Спартак» этим летом

Парагваец выступает за красно-белых с 2016 года.

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, подтвердил слухи о возможном переходе в другой клуб.

«Лоренсо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – сказал агент для Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Ростов».

В минувшем сезоне РПЛ футболист провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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