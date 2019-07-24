«Урал» заключил контракт с полузащитником «Носты» Полузащитник «Носты» Исламжан Насыров продолжит карьеру в «Урале».

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, 21-летний хавбек уже присоединился к команде и провел в ее составе первую тренировку.

Добавим, что Насыров является воспитанником новотроицкого футбола. На его счету 4 сезона в Профессиональной Футбольной лиге (ПФЛ).

В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей за «Носту» во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.