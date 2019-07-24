«Урал» заключил контракт с полузащитником «Носты»

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, 21-летний хавбек уже присоединился к команде и провел в ее составе первую тренировку.
Добавим, что Насыров является воспитанником новотроицкого футбола. На его счету 4 сезона в Профессиональной Футбольной лиге (ПФЛ).
В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей за «Носту» во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.
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