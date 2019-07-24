Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы» - Советский спорт
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24 июля 2019 13:51ФутболГичунцев Артур

Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек турецкого клуба «Касымпаша» Махмуд Хассан Трезеге продолжит карьеру в АПЛ.

Сегодня, 24 июля, он подписал контракт с «Астон Виллой», вернувшейся в элитный дивизион страны. Отмечается, что сейчас футболист занимается оформлением рабочей визы.

По информации СМИ, его переход обошелся клубу в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, 24-летний Трезеге привлек внимание «Зенита».

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