Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек турецкого клуба «Касымпаша» Махмуд Хассан Трезеге продолжит карьеру в АПЛ.

Сегодня, 24 июля, он подписал контракт с «Астон Виллой», вернувшейся в элитный дивизион страны. Отмечается, что сейчас футболист занимается оформлением рабочей визы.

По информации СМИ, его переход обошелся клубу в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, 24-летний Трезеге привлек внимание «Зенита».